TOLENTINO Choc per la morte di Fabrizio Taddei, tolentinate di 57 anni, noto per la sua attività di tappezziere. L’uomo, in sella al suo scooter, è morto in un incidente avvenuto sabato sera lungo la superstrada Valdichienti, vicino all’uscita della zona industriale, lungo la corsia monti mare. Erano le 21.20 quando è avvenuto l’impatto con un’auto che si è data alla fuga. La vittima dopo cena si era fermata al bar Le Grazie di Tolentino. Aveva scambiato quattro chiacchiere con gli amici e si era messo alla guida del mezzo a due ruote. Stando a una prima ricostruzione Taddei sarebbe stato toccato da un’auto e in seguito all’urto sarebbe schizzato sull’asfalto per circa 400 metri. La persona che ha urtato la vittima avrebbe fatto perdere le tracce e la polizia stradale la sta cercando. Secondo alcune testimonianze il pirata della strada era al volante di un Suv di colore scuro.

Il corpo scoperto da alcuni automobilisti



A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno notato il corpo dell’uomo a terra nella corsia di sorpasso, mentre lo scooter era più lontano. Hanno avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Sul posto nel giro di alcuni minuti è giunta l’ambulanza medicalizzata dal Punto di primo intervento di Tolentino. Il medico, una volta sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del cinquantasettenne. Era stata allertata anche l’eliambulanza, ma purtroppo il suo intervento non è stato più necessario. Sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino per mettere in sicurezza la carreggiata, rimasta chiusa fino alle 2 di notte. Per regolare la viabilità sono arrivati i carabinieri di Tolentino.

Le indagini

Le cause dell’accaduto sono al vaglio degli agenti della polizia stradale di Civitanova, che hanno effettuato i rilievi di legge. Sono in corso le indagini per risalire al pirata. La salma di Taddei, nella notte tra sabato e domenica, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Macerata in attesa dell’autopsia che potrebbe essere effettuata nella giornata di oggi. I funerali non sono stati ancora fissati, occorrerà attendere il nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria. Fabrizio Taddei lascia due figlie: Beatrice (che fa parte del gruppo bandistico di Tolentino) e Benedetta, e la mamma Marisa, ospite della casa di riposo cittadina. «Era una persona buona – ricorda l’amico Giovanni Gabrielli, ex assessore del Comune di Tolentino –. Un mio carissimo amico. L’ho incontrato sabato sera al bar Le Grazie prima del tragico incidente. Ci vedevamo tutti i fine settimana al bar. Da qualche settimana usava lo scooter perché la sua auto era dal meccanico». Un altro amico, Claudio Guazzaroni, aggiunge: «Era una persona che non conosceva la cattiveria».