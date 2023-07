TOLENTINO Incidente fatale in superstrada, ieri è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Fabrizio Taddei, il tappezziere 57enne morto sabato sera mentre in scooter stava percorrendo la superstrada Valdichienti in direzione mare. L’accertamento irripetibile è stato eseguito nel pomeriggio all’obitorio dell’ospedale di Macerata dal medico legale Roberto Scendoni affiancato dal tossicologo Rino Froldi nominati dal pubblico ministero Enrico Barbieri per accertare cause e concause della morte del tolentinate e l’eventuale presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. Nel corso dell’esame sono stati prelevati campioni che dovranno essere analizzati successivamente in laboratorio, il medico legale avrà 60 giorni per depositare i risultati. Come atto dovuto il pm ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale un maceratese di 41 anni. Per gli inquirenti l’uomo era alla guida di un’auto che era stata vista da un testimone sul luogo dell’incidente. Il giovane, tutelato dall’avvocato Eleonora Verdelli del foro di Firenze, ha nominato un proprio consulente, un medico anche lui di Firenze, che ieri ha partecipato all’autopsia. Anche le figlie e l’ex moglie di Taddei, tramite l’avvocato Renato Coltorti, hanno nominato un consulente di parte, il medico legale Paolo Malatini di Potenza Picena, presente ieri in obitorio. La mamma del 57enne, seguita dall’avvocato Giorgio Di Tomassi, ha invece deciso di non nominare un proprio consulente. Terminata l’autopsia la salma di Taddei è stata restituita ai familiari e questa mattina sarà allestita la camera ardente in obitorio, il funerale, curato dall’impresa funebre Salvatori, sarà invece celebrato domani alle ore 16 alla chiesa Spirito Santo di Tolentino. Intanto le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’incidente che ad oggi è tutt’altro che chiara. C’è da capire se ci sia stato un impatto più o meno forte tra l’auto e lo scooter o se Taddei sia finito a terra dopo aver perso il controllo dello scooter.