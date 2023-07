TOLENTINO Cinquantasettenne morto in scooter in superstrada, oggi sarà eseguita l’autopsia. Un automobilista maceratese di 41 anni è indagato per omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto a garanzia dello stesso automobilista che così, tramite il proprio legale, l’avvocato Eleonora Verdelli del foro di Firenze, potrà prendere parte all’esame irripetibile nominando eventualmente anche un proprio consulente. Oggi a mezzogiorno verrà affidato l’incarico al medico legale Roberto Scendoni che sarà affiancato dal tossicologo Rino Froldi, poi si procederà ad eseguire l’esame autoptico.





La ricostruzione



L’indagine sulla morte del tappezziere tolentinate Fabrizio Taddei avvenuta sabato sera lungo la superstrada Valdichienti poco dopo l’uscita della zona industriale lungo la corsia monti-mare è ancora alle fasi iniziali, sono tanti gli aspetti che il pubblico ministero di turno Enrico Barbieri tramite gli accertamenti eseguiti dalla polizia stradale di Civitanova, intende chiarire. A iniziare proprio dalla dinamica dell’incidente tutt’altro che chiara. Le uniche certezze al momento sono che un testimone ha visto lo scooter di Taddei, il corpo dell’uomo a terra e un’auto. Da quei particolari e da ulteriori approfondimenti effettuati anche grazie all’ausilio delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a risalire all’auto del maceratese, ora c’è da capire se ci sia stato un impatto più o meno forte tra i due mezzi o se Taddei abbia autonomamente perso il controllo dello scooter finendo a terra. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati per poter consentire di effettuare tutti i rilievi utili a ricostruire con esattezza la dinamica. Intanto a Tolentino in queste ore sono in molti a piangere Taddei. Sabato scorso dopo cena si era fermato al bar Le Grazie di Tolentino, aveva scambiato quattro chiacchiere con gli amici e si era messo alla guida del mezzo a due ruote.

Sclavi: «Era un mio amico»

«Era un amico – ricorda il sindaco Mauro Sclavi - un uomo che ha avuto durante la vita delle traversie. La sua tragica morte avvenuta in quel modo, in circostanze che vanno ancora acclarate, mi ha profondamente addolorato. Ho cercato in passato di stare vicino alla famiglia e a Fabrizio per aver avuto dei trascorsi particolari. Anche in questo momento sono vicino alla famiglia, mi sono incontrato con le figlie». Per seguire l’iter giudiziario l’anziana madre di Taddei si è affidata all’avvocato Giorgio Di Tomassi, mentre le figlie del 57enne all’avvocato Renzo Merlini. Oggi anche loro potranno decidere eventualmente di nominare un proprio consulente che partecipi all’autopsia.