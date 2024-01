Assicurazione auto, prepariamoci al (nuovo) salasso: nelle Marche previsti aumenti del 29%. Ecco i prezzi provincia per provincia

Di questo passo torneremo al '73 quando la crisi del petrolio fece riscoprire a tutti l'uso della bicicletta. Due pedalate e via, con l'auto lasciata in garage. Più sani più belli? Sicuramente più poveri. Perché al prezzo del carburante, sempre pronto a salire alla minima oscillazione internazionale ma lento, lentissimo, praticamente fermo quando è il momento di abbassarsi, ora si somma anche l'aumento delle assicurazioni auto. Alla voce Rc auto, nelle Marche, si prevendo infatti bruschi rincari. Ancona e Fermo saranno le province marchigiane più colpite. Brutte notizie, insomma, per i 23mila automobilisti marchigiani secondo l’Osservatorio di Facile.it. Tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2023, vedranno peggiorare quest’anno la propria classe di merito, con relativo aumento del costo dell’Rc auto. Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 21mila preventivi raccolti nelle Marche su Facile.it tra novembre e dicembre 2023. Il risultato? Quello che già si sta percependo: un ricorso massiccio alle polizze online (che propongono mediamente prezzi più bassi ma per quanto concerne l'assistenza, in caso di sinistro, bisogna attrezzarsi di pazienza passando dall'assicuratore di fiducia ai call center) o, nel peggiore dei casi, all'assenza di assicurazione. Le multe, in questo senso, sono in vertiginoso aumento (con grave rischio di chi si trova, suo malgrado, coinvolto in un incidente).