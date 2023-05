PORTO SAN GIORGIO - Cresce l’allarme per gli incidenti con automobilisti senza assicurazione o patenti o che fuggono o tentano di fuggire. Un fenomeno legato appunto anche alla mancata regolarità dei documenti a disposizione. Fra le ultime segnalazioni, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, i militari del Nucleo Radiomobile della compagnia di Fermo hanno concluso un’operazione che ha portato alla denuncia di un marocchino di 43 anni, residente a Montegranaro.

L’uomo è stato deferito per inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale. Nella notte, mentre viaggiava lungo la Statale a Porto San Giorgio al volante di un’Audi, è stato coinvolto in un incidente stradale. Sottoposto a controllo, è emerso che era in possesso di una patente scaduta, nonché appunto oggetto di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal prefetto di Fermo.

Dopo gli accertamenti, il conducente è stato deferito e invitato a presentarsi in Questura per regolarizzare la propria posizione.

L’autorità giudiziaria è stata informata dal reparto operante. L’attività, come rimarcano i carabinieri, dimostra l’impegno dell’Arma nel garantire il rispetto delle norme e delle leggi che regolamentano la permanenza sul territorio nazionale. Inoltre, nel corso degli accertamenti svolti in seguito a un incidente stradale, gli stessi militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fermo hanno poi denunciato un uomo di Napoli, di 52 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, per i reati di fuga in caso di sinistro stradale con danni a persone e omissione di soccorso.

L’uomo, alla guida di una Bmw, è finito contro una Lancia condotta da un residente di Porto Sant’Elpidio, per poi fuggire senza prestare soccorso. Il conducente del veicolo colpito è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. I militari ricordano l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto delle norme stradali per prevenire gli incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Dall’ultima analisi degli incidenti stradali è emerso che le città sono i luoghi dove si verificano il maggior numero di incidenti e il fattore umano è responsabile di circa il 90% dei sinistri.

Le cause principali di incidente stradale sono rappresentate da eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza per aver alzato troppo il gomito o per droga, mancato rispetto della distanza di sicurezza, mancato uso delle cinture di sicurezza, sorpassi azzardati, uso del telefonino durante la guida, eccesso di rumore provocato dall’alto volume della musica, stanchezza e colpi di sonno. A questi problemi si aggiunge la presenza di chi guida senza assicurazione e, in caso di incidente, cerca di darsi alla fuga. In strada i rischi aumentano e bisogna fare attenzione.