CIVITANOVA Auto che circolano senza assicurazione, in soli tre mesi scoperto il doppio delle infrazioni registrate nell’intero 2023. È uno dei dati illustrati dalla polizia locale di Civitanova in merito all’attività sulle strade. La comandante Daniela Cammertoni ne ha parlato insieme alla “testa pensante” del settore viabilità, il commissario Eugenio Autiero e i sostituti commissari Andrea Pieragostini e Mariano Fiè, ufficiali assunti di recente. Un’esposizione di numeri che, tiene a precisare la comandante, «testimonia l’impegno del corpo per la sicurezza stradale».

I dettagli

L’assenza della copertura assicurativa, insieme alla mancata revisione, rappresentano un grosso pericolo in quanto, in caso di incidente, per le vittime non ci sono risarcimenti immediati dalle compagnie. Dal primo gennaio a ieri, sono stati 28 i veicoli scovati senza Rca e 32 quelli con la revisione scaduta. Nell’intero 2023 erano stati 14 le sanzioni e i sequestri per questo tipo di infrazione. «Un aumento molto considerevole – hanno detto Autiero e Cammertoni – che rappresenta un indicatore sociale. Ma è soprattutto dovuto a maggiori controlli grazie a nuovi strumenti tecnologici e più personale a disposizione». Gli agenti di polizia locale in città sono risaliti a 35, come qualche anno fa. Dunque c’è la possibilità di controlli mirati sulle strade, dove i due nuovi ufficiali sono impiegati. E poi c’è la tecnologia: le telecamere Ocr che permettono la rilevazione della targa, collegati appunto al targa system che permette di avere dati su proprietà, assicurazione e revisione. Purtroppo la statale 16 non è ancora coperta da telecamere Ocr. Poi c’è il programma “police street” che permette di accedere a banche dati nazionali, come il Reve, che è il registro per le auto con targa straniera, e il Sives, che raccoglie tutti i veicoli sequestrati. «Con le nuova normativa – è stato spiegato dagli ufficiali – i veicoli senza copertura assicurativa sono fermati ma lasciati in custodia al proprietario, non più sequestrati e portati in un deposito, fino a che non sono rimessi in regola. In questo lasso di tempo non possono circolare. Ma in due casi abbiamo scoperto che veicoli in custodia venivano usati. In questo caso scattano la revoca della patente e l’alienazione del veicolo, che diventa proprietà dello Stato».

I dati

Altri numeri emersi dai controlli sulle strade da gennaio: ritrovati quattro veicoli rubati (tre in città, uno a Macerata) mentre tre veicoli senza copertura assicurativa sono stati causa di incidenti: uno di questi, nei pressi del Cuore Adriatico, ha portato ad un paziente ricoverato in prognosi riservata. Complessivamente 46 gli incidenti rilevati, sette in via martiri di Belfiore (zona uscita superstrada), per ora la via più pericolosa della città.