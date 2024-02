Bollette luce e gas e assicurazione auto, tutti i rincari del 2024: nuove stangate in arrivo

Nuovi rincari per le famiglie italiane. Dalla luce al gas, passando per la gestione dei conti correnti e l'assicurazione auto, crescono le spese previste per il 2024. Dopo gli aumenti dello scorso anno, continuano infatti a salire costi in bolletta e prezzi all'ingrosso.

Luce e gas, aumenti in bolletta

La prima stangata per gli italiani arriverà sulle bollette di luce e gas. Partendo infatti dai prezzi dello scorso anno, Facile.it e Consumerismo No Profit hanno fatto una previsione di ciò che succederà nel 2024. Secondo il rapporto, chiamato "Cara Italia", se nel 2023 una famiglia tipo con contratto di fornitura nel mercato tutelato ha speso tra luce e gas più di 2.100 euro (quota che scende a 1.930 euro per chi ha scelto bene nel mercato libero), quest'anno la situazione non cambierà più di tanto. Secondo le stime, infatti, a causa del ritorno di oneri di sistema e Iva ordinaria, sulle bollette del gas del 2024 la spesa totale per l’energia potrebbe arrivare addirittura a 2.600 euro, con incrementi tra il 20% e il 38% per ogni famiglia.

Mutui, c'è un miglioramento

Discorso diverso per i mutui. Meno tragica, infatti, potrebbe essere la situazione per coloro che devono pagare rate o finanziamenti. Secondo Facile.it, infatti, se lo scorso anno la rata di un mutuo variabile medio sottoscritto a gennaio (126.000 euro in 25 anni, LTV 70%) era salita di oltre il 60%, nel 2024 le rate dovrebbero tornare a calare. Secondo le previsioni, potrebbe infatti esserci uno sconto di circa cento euro entro fine anno, con i mutui che potrebbero addirittura calare del 13%. Oggi i migliori tassi per nuovi mutui variabili (TAN) variano tra il 4,66% e il 4,90%, con una rata di partenza vicina ai 715 euro.

Internet e telefoni, nuovi rincari

Per quanto riguarda i tassi fissi, in diminuzione ormai da settimane, i migliori tassi (TAN) vanno da 3,10% a 3,30%, con una rata mensile intorno ai 615 euro. Per un finanziamento standard, infine, il TAN potrebbe calare in base alle offerte dall’8,51% al 6%.

Nuovi aumenti per connessioni internet e operatori telefonici. Come avvenuto nel 2023, infatti, anche nel 2024 si registreranno nuovi rincari per alcuni operatori che, a causa degli adeguamenti automatici all’inflazione, potranno alzare i propri listini prezzi.

Conti correnti e assicurazioni auto

Ad aumentare saranno anche i costi di gestione dei conti correnti. Guardando agli ultimi dati di Bankitalia, la spesa per la gestione di un conto corrente negli ultimi cinque anni è aumentata del +31%, raggiungendo, nel 2023, un totale di 104 euro (+9,3% euro rispetto all’anno precedente). A calare non saranno nemmeno i costi delle assicurazioni per auto e moto. Se a dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano in media 618,55 euro (conto i 511,97 per le moto), anche il 2024 è destinato a seguire la scia dei rincari, con aumenti del 35% e del 37% anno su anno.

Crescono anche i prezzi all'ingrosso

A causa dei fenomeni atmosferici, nuovi rincari arriveranno anche sui prezzi all'ingrosso. Secondo il rapporto, infatti, la spesa media per una famiglia di quattro persone sarà circa di 130 euro mensili per frutta e verdura, con un +14% rispetto allo stesso periodo rilevato lo scorso anno.