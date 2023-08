Toto Cutugno, folla commossa ai funerali: vip e fan in fila per l'ultimo saluto all'"Italiano vero"

Toto Cutugno è morto martedì scorso, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica. La notizia della sua scomparsa ha addolorato tantissimi fan, oltre che amici e parenti. E, oggi, nel giorno del suo funerale in tanti hanno voluto presenziare all'ultimo saluto.

Fuori dalla basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano, gremita di amici e parenti, centinaia di fan del cantautore (morto a 80 all'ospedale San Raffaelle di Milano), hanno a lungo applaudito e cantato "L'italiano".

L'ultimo saluto dei fan a Toto Cutugno

Una folla si è ritrovata questa mattina a Milano per i funerali di Toto Cutugno. Ad accoglierli hanno trovato la sua musica, ovvero i motivi delle sue canzoni suonati da una fisarmonica, ma anche palloncini con la bandiera italiana, o le note lungo la scalinata e accanto ai libri firma lutto.

All'arrivo del feretro del cantante, deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano dopo una lunga malattia, è partito un applauso spontaneo dei tanti che non sono riusciti ad entrare in chiesa che hanno anche intonato L'italiano.

«Vai Toto» ha urlato qualcuno mentre la bara, con sopra un cuscino di rose bianche e una rosa rossa è entrata nella chiesa. Tantissima gente comune tra le quali si sono confusi volti noti come Mario Lavezzi.

sa. Tantissima gente comune tra le quali si sono confusi volti noti come Mario Lavezzi.

Il saluto di Gianni Morandi

Presente alla cerimonia anche l'amico Gianni Morandi che ha voluto ricorda Toto Cutugno così: «Un grande amico, un grande uomo e un grande artista». Queste le parole dette con emozione prima di entrare all'interno della basilica.

Le parole del parroco

«Un giorno potremmo rivedere Toto e reincontrarci.

Con queste parole don Gianluigi Panzeri, parroco della basilica, ha ricordato nell'omelia Cutugno, che proprio nella stessa chiesa aveva sposato la moglie Carla nel 1971. Sono stati poi letti numerosi messaggi di parrocchiani che avevano conosciuto Toto Cutugno in quanto frequentatore della parrocchia e di tanta gente da diverse parti d'Italia: «silenzioso abitante della nostra zona», «riposa in pace italiano vero», sono alcune delle frasi citate.

Tornando sulla profonda fede di Cutugno, il parroco ha detto che «se avesse potuto scrivere un testamento spirituale, forse avrebbe detto 'carissimi, cercate di non sbagliare la via. Ricordate che Gesù è la via da seguire'. Toto direbbe 'mettete nel navigatore Città di Dio o Gerusalemme celeste: è quella la metà della via».

Al termine dell'omelia, il parroco ha immaginato che «Toto entrando nella casa del Padre, forse dirà al coro degli angeli "lasciatemi cantare con la chitarra in mano"».