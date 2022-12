Magazzini Gabrielli di Ascoli, gift card di 500 euro a tutti i 2.600 collaboratori

ASCOLI - Un dicembre speciale per i 2.600 dipendenti di Magazzini Gabrielli ad Ascoli Piceno. L'azienda della grande distribuzione ha donato ai propri collaboratori una gift card del valore di 500 euro, a testimonianza della vicinanza in un momento di difficoltà per le famiglie a causa della significativa crescita inflazionistica e della crisi energetica che stanno erodendo fortemente il potere d'acquisto.

Gift card di 500 euro ai 2.600 dipendenti di Magazzini Gabrielli

«Da sempre per la Magazzini Gabrielli - si legge in una nota - i propri collaboratori rappresentano un elemento fondamentale e parte del patrimonio aziendale, ed è questa convinzione che ha spinto l'azienda ad adottare tale intervento straordinario a favore dei propri collaboratori». All'iniziativa hanno aderito anche la F.G. Holding Spa e la F.G. Gallerie Commerciali Spa, società della famiglia Gabrielli.

