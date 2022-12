Ascoli, irregolarità e mancato rispetto delle norme di sicurezza: chiusi tre centri massaggi dai Carabinieri

ASCOLI- I Carabinieri di Ascoli, nei giorni scorsi, hanno dato il via ad un intenso controllo territoriale che si è svolto tra Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto con l'ausilio dell'ispettorato del lavoro. In questo senso, dopo un controllo di dieci centri massaggi, tre di questi sono stati chiusi con multe oscillanti tra i 16.000 e i 25.000 mila euro.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Per uno di questi centri, inoltre, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i locali che sono stati successivamente sottoposti sotto sequestro per via della presenza di quattro bombole di gas non stoccate.