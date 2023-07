SENIGALLIA - Weekend di furti e scazzottate sul lungomare: torna l’allarme sicurezza sulle spiagge. Sabato sera una rissa tra ragazzini è scoppiata nei pressi di uno stabilimento del lungomare Alighieri: il personale dello chalet è riuscito ad allontanarli, ma i giovanissimi hanno continuato a picchiarsi in strada. È stato contattato il 112, ma all’arrivo della polizia sono scappati tutti.

I furti



Fine settimana movimentato anche dai ladri in spiaggia, di giorno e di notte, messi in fuga in due casi. Ai Bagni Flaviana, sempre sul lungomare Alighieri, hanno tentato anche il bis ma non è riuscito. Qui ad agire è stato un gruppetto di teppisti. «Da me sono venuti due volte – racconta il gestore Andrea Nobili –, venerdì sera hanno forzato un frigorifero dove hanno preso delle bibite e fatto un po’ di caos in spiaggia. Sabato sera sono tornati ma questa volta mi sono accorto perché li ho visti dal locale».

Nobili è anche il titolare de La Buga dal Bomber che si trova proprio di fronte e mentre lavorava, tra mezzanotte e l’una, li ha visti in spiaggia intenti ad armeggiare. «Hanno tentato nuovamente di rubare ma sono intervenuto e li ho messi in fuga – aggiunge –: era un gruppo di ragazzini, volevano solo rubare le lattine e prendere qualche spicciolo». Alla pizzeria Sloppy Joe sul lungomare Italia a Marzocca sono entrati da una finestra e hanno rubato pochi spiccioli che hanno trovato. Qui è accaduto sabato notte, quando altre due attività sono state prese di mira ma a vuoto. Non si sa se siano stati gli stessi sorpresi a Senigallia. E’ andata male anche al ladro solitario operativo di giorno sotto gli ombrelloni, beccato domenica ai Bagni Anna Maria 47 sul lungomare Marconi. Si tratta di un uomo di circa 55 anni, sorpreso a frugare dentro un portafoglio.

«Stavo presso i giochi dei bambini al bagno Anna Maria – racconta il turista che l’ha visto -, dove giocavo con i miei figli a calcio balilla mentre mia moglie stava sul lungomare. Ho intravisto questa persona sotto il mio ombrellone che aveva in mano in portafoglio di mia moglie e seguitava a frugare nella borsa. L’ho raggiunto in fretta per recuperare il tutto». Il ladro, però, è riuscito a dileguarsi abbandonando la refurtiva appena ha visto il turista che stava per acciuffarlo. Subito sono state chiamate le forze dell’ordine, che hanno avuto un bel da fare.

La descrizione del ladro



Il turista ha fornito una descrizione ma il ladro non è stato trovato. Aveva circa 55 anni, alto sul metro e 75. Con la spiaggia piena di gente di domenica non è stato facile trovarlo. Non è stato un episodio isolato perché venerdì sera in spiaggia sul lungomare Da Vinci al Ciarnin hanno rubato a una signora il portafoglio, le chiavi della macchina e il telefono. Non è escluso che in questo caso ad entrare in azione possano essere stati i baby teppisti che, proprio quella sera, avevano commesso un furto anche allo stabilimento del lungomare Alighieri.

Un ulteriore episodio, in quel caso di una borsa, era stato segnalato sabato di giorno sul lungomare Alighieri. Le forze dell’ordine invitano a non lasciare oggetti incustoditi e ad avvisare sempre quando si notano persone sospette. Nel pieno dell’estate con il grande caos creato da tanta gente, che affolla l’arenile, può capitare che qualche malintenzionato ne approfitti.