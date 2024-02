Montecorsaro, sfonda la vetrata di un bar per rubare: il proprietario lo vede dalle telecamere e riesce a bloccarlo in attesa dei carabinieri

MONTECOSARO - Sfonda la vetrata di un bar e porta via pochi euro dal registratore di cassa. Arrestato dai carabinieri un 36enne di origini pugliesi. L'allarme è scattato intorno alle 23 di ieri sera quando qualcuno ha spaccato la vetrata del locale e ha portato via pochi spiccioli.

L'uomo, però, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e beccato nel bar dal proprietario. Nonostante abbia tentato di fuggire, il commerciante lo ha fermato. Il 36enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Sono in corso le indagini per accertare se abbia commesso altri furti.