Mondo della sanità e dello sport anconitano in lutto: si è spento a 74 anni Sergio Baldini

ANCONA - Mondo dello sport e della sanità in lutto. È morto a 74 anni il dottor Sergio Baldini, ex dirigente medico del reparto di Emodialisi dell'Inrca. Era andato in pensione nel 2018 dopo essere stato tra le tante mansioni ricoperte anche direttore sanitario della Croce Gialla di Ancona. Per 15 anni è stato anche medico sociale della Nuova Folgore, società calcistica anconetana, che ha voluto ricordarlo così: «Una persona seria, buona, gentile e generosa. Lo ricordiamo esultante in panchina alla vittoria del campionato Regionale Juniores, alla trasferta a Parigi con gli esordienti, dove la sua simpatia ci ha lasciato esterrefatti. Sempre presente al campo anche negli ultimi tempi dove non era in gran forma.Il presidente e tutti noi della Nuova Folgore Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia».