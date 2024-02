MONTECOSARO Con un’asta ha spaccato la vetrata di un bar, è entrato e ha rubato il denaro lasciato all’interno della cassa, 17,42 euro per poi fuggire. È finito in manette per furto aggravato Pietro Strippoli, 35enne pugliese che vive a Montecosaro. Ieri l’uomo ha patteggiato un anno di reclusione ed è tornato in libertà. Ora sono in corso le indagini per accertare se sia lui l’autore anche di altri furti commessi o tentati a Civitanova e Montecosaro negli ultimi giorni.

La vicenda

Il colpo è stato messo a segno alle 23 di martedì scorso al Karta Bookbar di Montecosaro Scalo. L’uomo con un’asta ha spaccato la vetrata, ha preso il magro bottino ed è fuggito. Sul posto è intervenuto immediatamente il fratello della titolare che ha chiamato il 112 riferendo quanto era appena accaduto e fornendo una dettagliata descrizione del ladro che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Civitanova che era già in zona per controlli del territorio ha subito individuato il sospettato che camminava lungo la strada e lo ha fermato e perquisito: addosso aveva i 17,42 euro e un coltello. Arrestato per furto aggravato, su disposizione del pm di turno Enrico Riccioni, Strippoli è stato posto agli arresti domiciliari e ieri è comparso in Tribunale per la convalida dell’arresto e il conseguente giudizio direttissimo dinanzi al giudice Domenico Potetti. Difeso dall’avvocato Domenico Biasco, il 35enne si è avvalso della facoltà di non rispondere poi ha patteggiato con il pm Francesca D’Arienzo un anno, pena sospesa, ed è tornato in libertà. Quello di martedì è solo l’ultimo di una serie di furti subiti dal Karta Bookbar negli ultimi giorni. Ora si indaga per verificare se Strippoli sia l’autore anche di altri furti avvenuti di recente a Civitanova e Montecosaro dove sono finiti nel mirino dei ladri ristoranti, supermercati e pasticcerie. A Civitanova sono stati deferiti due 20enni marocchini bloccati dai carabinieri subito dopo aver asportato numerose paia di occhiali da sole da un negozio in centro per un valore di oltre 1.000 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.