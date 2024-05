Tampona un'auto in Vespa, sfonda il lunotto con la testa: ferito 54enne a Senigallia

SENIGALLIA - Tampona un’auto con la Vespa e sfonda il lunotto posteriore con la testa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 18 lungo la statale a Marzocca. Il conducente della Vespa, un uomo di 54 anni, stava procedendo in direzione Ancona quando ad un certo punto l’auto che lo precedeva, una Ford Puma con a bordo una coppia della provincia di Modena, ha rallentato per svoltare a destra per entrare nel parcheggio della gelateria Brunelli.

Ancora in via di definizione le cause che hanno provocato il violento impatto. Da capire se si sia trattato di una distrazione del conducente del due ruote o di un’improvviso cambio di andatura dell’automobilista. Fatto sta lo scooterista non ha fatto in tempo ad evitare lo schianto.

L’urto terrificante l’ha fatto volare sulla parte posteriore dell’auto finendo per centrare in pieno il lunotto posteriore.

Per fortuna l’uomo indossava regolarmente il casco che, nonostante la violenza dello schianto, è rimasto ben allacciato proteggendolo dal colpo. L’uomo è rimasto comunque gravemente ferito. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza, un mezzo dell’Avis di Montemarciano e la polizia locale. Il tratto di strada è rimasto chiuso per agevolare i soccorsi. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Torrette dove è arrivato cosciente, ma con un trauma cranico e varie fratture.