SENIGALLIA - Grave incidente a Marzocca ieri sera, dove un centauro è rimasto ferito. Lo scontro tra uno scooter e un’automobile è avvenuto poco dopo le 20 lungo la Statale Adriatica sud, poco prima del semaforo venendo da Senigallia. Per cause ancora in fase di accertamento, da parte della polizia locale, si è verificato l’incidente. Ad avere la peggio è stato il centauro finito a terra.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, ha trasferito il ferito all’ospedale di Torrette. Grave ma non in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Lungo la Statale di Marzocca si è creato un lungo serpentone di automobili. Molti, infatti, erano i turisti pendolari che, dopo una giornata di mare, stavano tornando verso casa. Arrivando da Senigallia chi ha potuto ha girato su via Ischia attraversando il centro abitato della frazione per evitare di restare in coda. I disagi sono durati il tempo di prestare il soccorso e i successivi rilievi poi piano piano il traffico ha ripreso a defluire. Diversi i testimoni sul posto che hanno assistito all’incidente, intervenuti per prestare soccorso.