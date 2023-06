Pesaro, cade in acqua al porto: militare della Guardia costiera si tutta e salva una signora di 94 anni

PESARO - Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 giugno, la sala operativa della Guardia Costiera di Pesaro ha ricevuto una segnalazione relativa ad una anziana signora caduta nelle acque portuali ed in difficoltà. Nell’immediatezza il personale della Capitaneria di Porto si è recato sul posto munito di salvagente per recuperare la signora e prestare le prime cure del caso. Giunti velocemente in banchina, i militari si sono accorti che la signora era rivolta con il viso immerso nell’acqua e non dava segni di coscienza, motivo per il quale un militare della Guardia Costiera impegnato in attività Mare Sicuro ha deciso di tuffarsi in acqua per mettere la persona in sicurezza in attesa dell’arrivo del battello veloce GC B126 di Pesaro.

In particolare, una volta rigirata l’anziana sul dorso e messa in sicurezza con l’ausilio del salvagente, per evitare l’ingestione di acqua, ha mantenuto in galleggiamento la signora tentando di far riprendere i sensi alla malcapitata.