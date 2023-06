ASCOLI - Èstato il suggestivo “Ponte di Tasso”, lungo il torrente Castellano, il luogo scelto per l’esercitazione effettuata ieri dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ascoli. L’addestramento prevedeva il recupero di un infortunato caduto da una scarpata. Le operazioni di recupero sono state effettuate attraverso la costruzione di una teleferica, con cui il tecnico del Cnsas è riuscito a calarsi sopra il paziente che, una volta stabilizzato e posto sulla barella, è stato evacuato.

Le squadre hanno quindi trasportato l’infortunato con la tecnica della “barella portantina” fino al luogo scelto dall’ambulanza per il recupero del ferito. «Addestramento e formazione continua - dicono i vertici del Soccorso alpino locale - sono elementi fondamentali per garantire l’operatività in caso di intervento reale in ambiente impervio.