SENIGALLIA - Stamattina alle 9 alla chiesa del Portone si terranno i funerali di Marco Mazzanti, ristoratore e imprenditore balneare scomparso domenica a 61 anni. «Un vulcano di idee – lo ricorda Massimo Bello, presidente del consiglio comunale -, instancabile lavoratore e imprenditore. È stato un valore aggiunto al turismo della e per la città, un principe dell’accoglienza».

Il consigliere regionale del Pd Maurizio Mangialardi aggiunge: «La nostra comunità perde un uomo e un imprenditore di grande spessore, che con la sua visione ha dato un importante contributo allo sviluppo della città e, in particolare, alla valorizzazione del lungomare». Mangialardi lo ricorda come creativo, originale, coraggioso e determinato nel realizzare le sue idee. «Mazzanti – aggiunge - è stato un punto di riferimento e di stimolo non solo per le attività economiche ma anche per l’Amministrazione comunale, ponendosi sempre in modo collaborativo e costruttivo di fronte ai problemi e anteponendo la prospettiva generale all’interesse particolare».



«Marco Mazzanti era il nostro titolare. Lungimirante e brillante come pochi. Un uomo che con il suo carattere accogliente sapeva motivarti, riuscendo a creare ogni stagione estiva quell’amalgama nello staff che è stato uno dei punti di forza più solidi dei suoi locali». Inizia così l’affettuoso ricordo del suo staff de La Tartana, che riaprirà giovedì. «Ci siamo sentiti sempre parte di un gruppo, anzi di una famiglia – prosegue -. Non era solo il nostro titolare, era un punto di riferimento professionale, un esempio da seguire, un vero capitano che ci ha permesso di crescere e di rendere la Tartana uno dei locali più importanti e conosciuti non solo delle Marche. Marco resterà eterno: vogliamo continuare a far stare bene le persone come faceva lui». Sul sito della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro è stata creata una pagina privata per una raccolta fondi in memoria di Marco Mazzanti.