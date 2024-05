SAN BENEDETTO È morto improvvisamente ieri, all’età di 83 anni, Lino Fava, imprenditore uomo di cultura ed esponente politico. Cavaliere e personaggio di spicco dei Lions, anche il sindaco l’ha voluto ricordare. «La scomparsa di Lino Fava è una perdita importante per la comunità sambenedettese.

Storico imprenditore (sua la concessionaria della Olivetti ndr), aveva saputo cogliere al volo le opportunità offerte dalla diffusione delle nuove tecnologie in ambito lavorativo. Attivo in politica come nel sociale, anche attraverso l’adesione ai valori Lions si è fatto promotore di diverse iniziative solidali a supporto del prossimo in difficoltà. Resterà il ricordo di un uomo generoso, gioviale, profondamente coinvolto nelle vicende della nostra comunità».

Fava è stato per anni vicino anche a Pietro Guidi Massi anche negli anni della Tv Onda Sambenedettese e partecipava a kermesse politiche lui che è stato a buon diritto uno degli esponenti dello storico Gruppo di Porto d’Ascoli della Democrazia Cristiana. Lascia l’amata e inseparabile moglie Alfiera, le figlie Manuela e Donatella, le nipoti Eleonora, Lilia e Letizia. Il funerale si terrà oggi alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di san Pio X proveniente dalla casa di via Lauri.