Ruba in cassa e viene bloccato dal negoziante «Perchè avevo fame»

SENIGALLIA - Un pluripregiudicato di origini laziali di 48 anni è stato sorpreso all’interno di un negozio di articoli da pesca sulla statale 16 nord. Il 48enne, dopo essere entrato nel locale, si aggirava all’interno e quando ha visto il proprietario distrarsi, si è avvicinato alla cassa e ha tentato di allontanarsi velocemente. Il proprietario però si è accorto del gesto e lo ha bloccato, contattando immediatamente la Polizia.Nel frattempo l’uomo è riuscito a liberarsi del denaro poco prima sottratto dalla cassa. All’arrivo degli agenti ha cercato di giustificarsi dicendo che aveva bisogno di mangiare. Comunque il ladruncolo è stato accompagnato in commissariato per tutti gli accertamenti del caso, e successivamente alla denuncia del titolare del negozio è stato accusato del reato di furto aggravato. Contestualmente sono stati notificati gli atti per l’allontanamento dal territorio del comune di Senigallia per tre anni.