Filmato a Osteria Nuova e tanti testimoni oculari: «Sembrava un vero lupo»

MONTELABBATE - Chi l’ha visto l’altra sera a zonzo per Osteria Nuova non ha dubbi: era un lupo. Il filmato postato sul gruppo social “Sei di Osteria Nuova...” è stato poi confermato da vari testimoni oculari. Un lupo di piccole dimensioni, costretto a scendere a valle forse per la fame. L’animale, libero, è stato avvistato lungo le vie Iotti, Brodolini e Terracini. L’accaduto è stato segnalato al Cras e ai carabinieri che poi hanno perlustrato la zona senza però ottenere riscontri. Nei mesi scorsi erano stati molteplici gli avvistamenti tra Tavullia e Vallefoglia.

