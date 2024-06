SENIGALLIA E’ stato denunciato dalla polizia un automobilista ubriaco, che voleva fare a gara sulla Statale con l’auto di tre giovani di ritorno dalla discoteca. E’ accaduto alcune notti fa. Nel veicolo preso di mira dall’uomo c’erano un ragazzo e due ragazze. E’ stata una di loro a chiamare la polizia, segnalando quello che sembrava un inseguimento. L’uomo, domiciliato a Fano ma residente in Emilia Romagna, era ubriaco e voleva sfidarli a una folle gara, come ha poi riferito. Per lui era un gioco mentre i giovani hanno avuto davvero paura.

I fatti

Oltre ad essere ubriaco non aveva nemmeno conseguito la patente. Recidivo, era già stato sanzionato per la guida senza patente. Le ragazze nell’auto, insieme a un amico, stavano tornando a casa dopo una serata in discoteca quando hanno notato il veicolo che gli stava alle calcagna. Hanno quindi rallentato per farlo passare ma il conducente si è accostato e ha tentato di mandarli fuori strada. Nel panico, il gruppo di amici ha accelerato, seguito a poca distanza da quel mezzo che non si capiva cosa volesse. Lui non aveva alcuna intenzione di lasciarli andare. Dalla Statale di Cesano sono arrivati a quella della Cesanella dove, dietro consiglio dell’operatore della centrale operativa del Commissariato, si sono fermati all’ingresso del centro recuperi della polizia. Il piantone era stato nel frattempo allertato dell’emergenza in corso.

Lì sono stati raggiunti dalla Volante, partita subito a sirene spiegate appena arrivata la chiamata. Si è messa in mezzo ai due veicoli, fermando l’uomo. Era visibilmente ubriaco e per niente consapevole della condotta pericolosa che aveva assunto, spaventando i giovani che casualmente aveva preso di mira. Per lui era tutto un gioco. La squadra del Commissariato, diretto dal vicequestore Mabj Bosco, ha agito con la consueta professionalità scongiurando gravi conseguenze che sarebbero potute scaturire dalla condotta dell’automobilista. I due veicoli non si sono toccati ma sarebbero potuti rimanere coinvolti in un incidente.