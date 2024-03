È stata una delle serie più famose della tv, ma anche un film e un musical di successo internazionale: “Saranno Famosi_Fame Il Musical” giunge al Teatro delle Muse di Ancona, domani, sabato 23 marzo, alle 20.45, e domenica 24 marzo alle ore 16.30. Questa nuova versione, firmata da Luciano Cannito regista e coreografo internazionale, sposta l’azione dagli anni Ottanta ad oggi, rendendo lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni. Tra gli interpreti diversi nomi importanti, ma anche giovanissimi talenti che saranno una piacevole e inaspettata sorpresa nel teatro musicale italiano.

Il sold out

Visto il sold out immediato, giocando sul titolo, c’è davvero tanta “fame” di musical in Italia, come conferma Cannito: «Ho usato spesso anche io questo gioco di parole, perché questo titolo nasconde realmente quella che è una passione di tanti, davvero tanti giovani e persone di oggi. C’è veramente passione e necessità di appassionarsi che, come sosteneva anche Steve Jobs, rientra in tutte le forme della vita». Un successo che supera anche le migliori aspettative: «Direi superiore a quanto mi aspettassi. Forse dovuto anche all’intuizione di spostarlo all’oggi, senza farlo sembrare cosa degli anni ’80, perché sono proprio identiche quelle passioni, non è cambiato nulla. La passione di riuscire a realizzarsi in qualcosa che ami non è solo del mondo dello spettacolo, anche se qui ha il vantaggio di farlo attraverso forme d’arte e quindi coinvolge un pubblico che ti guarda. E la verità, secondo me, sta soprattutto nel fatto che gli interpreti sono “veri”: alcuni di questi sono ragazzi che hanno oggettivamente questa straordinaria passione».

Il cast

Sul palco, infatti, alcuni nomi più noti, ma anche giovanissimi talenti: «Alice Borghetti (Carmen Diaz) e Ginevra Da Soller (Serena Kats) sono due casi di persone per la prima volta sulle scene e già scrivono su di loro. Sono davvero orgoglioso di aver potuto dare la possibilità a questi giovani di realizzare la loro passione. Accanto a Barbara Cola, una delle voci più belle del musical italiano, o Garrison, professore di Amici, nato cercando proprio di riprodurre il plot della serie tv». Ma il segreto del successo di questo spettacolo sta anche nella sua accurata costruzione: Questo spettacolo è attualizzato anche nell’estetica dinamica delle coreografie, nell’uso delle tecnologie, della musica che sta in mezzo alla scenografia. Tutti elementi che arrivano al pubblico come una bomba di energia. Sui Social ci sono video ovunque» Un sogno che si è realizzato anche per lo stesso Cannito: «Ho tre spettacoli in tour e non riesco a seguirli sempre tutti. Dirigo due teatri a Torino (Teatro Alfieri e Teatro Gioiello) e direi che insieme al produttore Fabrizio Di Fiore, stiamo realizzando anche il nostro sogno di avere in scena più spettacoli contemporaneamente. Siamo anche felici di essere alle Muse, un teatro che amo tantissimo per le numerose scelte intelligenti che fa, molto in linea con le mie».