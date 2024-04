Dieta, ecco gli alimenti che tengono a bada la fame: dai legumi (meglio se in zuppe) alla frutta (non tutta). La guida

Il più grande ostacolo a una dieta per perdere peso è senza dubbio la fame. È per questo che sui social è diventata virale la tendenza dell'Oat-Zempic, che consiste nel consumo di una miscela di avena due volte al giorno, in grado di sopprimere la fame proprio come il noto farmaco Ozempic da cui prende il nome (oat in inglese significa “avena”).

Il Daily Mail ha intervistato la dietologa Michelle Routhenstein per spiegare che sono tanti gli alimenti che riescono a tenere a bada la fame, innescando il GLP-1, l'ormone della “sazietà”, la cui produzione è stimolata dalle iniezioni di Ozempic. Quindi niente farmaci, ma anche niente avena: sono tanti i cibi ricchi di proteine, fibre e acqua che riescono a ridurre la sensazione di fame per diverse ore durante la giornata, rendendo più semplice da seguire la propria dieta. Vediamone alcuni insieme.