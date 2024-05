Si allarga a tutte e quattro le regioni colpite dal terremoto il Festival dell'Appennino, giunto alla 15esima edizione, per il rilancio sociale e anche culturale di 22 Comuni colpiti dal terremoto. La kermesse che inizierà il prossimo 2 giugno e proseguirà per tutta l'estate fino al 31 agosto è stata presentata a Roma al Ministero della Cultura, alla presenza degli organizzatori il Bim Tronto ed il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il capo della segreteria tecnica del ministro Sangiuliano Emanuele Merlino nella sala Crociera del ministero, con una conferenza stampa moderata dalla giornalista Paola Severini-Melograni, davanti ad assessori regionali, tra cui Andrea Maria Antonini per le Marche, e sindaci in fascia tricolore.

I protagonisti

La Compagnia dei Folli, Massimiliano Ossini, Chiara Galiazzo, Alexandra Filotei, Marina Rei, Raphael Gualazzi e Davide Riondino sono alcuni dei nomi che si esibiranno nei centri colpiti dal terremoto, tra escursioni, spettacoli ed enogastronomia. Ha spiegato il direttore artistico Carlo Lanciotti: «Si realizza il sogno di allargare il territorio del festival, che da qualche anno è diventato inclusivo, grazie alla sensibilità del presidente Bim Tronto Luigi Contisciani. I tre appuntamenti inclusivi saranno proprio a Colledara, Esanatoglia e Comunanza. Lo spettacolo che segnalo quest’anno è quello del 27 luglio a Pescara del Tronto, ci sarà Alexandra Filotei, un’attrice che ha fatto del teatro comico, del teatro classico e che ha vissuto il dramma del terremoto.

È rimasta 9 ore sotto le macerie e ha avuto la forza, di metabolizzare questo dramma e di creare questo spettacolo dal titolo “Nove ore sotto casa” in maniera molto leggera, ironica. Stiamo lavorando per realizzare il suo desiderio di farlo sopra i resti della sua casa, come da lei desiderato. Lei riesce a trasmettere un messaggio di rinascita». Ha aggiunto Andrea Spaterna presidente del Parco Nazionale dei Sibillini: «Per ben sette appuntamenti il festival si svolgerà nel territorio del Parco, con ricadute importanti per i nostri territori».

Il via da Montegallo

Il festival inizierà il 2 giugno da Montegallo con Raphael Gualazzi e la sua orchestra e proseguirà fino al 31 agosto per un totale di 23 appuntamenti, 14 le date marchigiane. La seconda tappa è a Ussita il 9 giugno con la Mabò Band e una performance teatrale di Paola Giorgi e Cesare Catà. Si prosegue il 16 giugno a Venarotta con Massimiliano Ossini. Appuntamento il 21 giugno alla Montagna dei Fiori di Ascoli Piceno con Giovanni Vitelli e l'Avalon Ancient Ensemble. Il 13 luglio a Pieve Torina con la Compagnia dei Folli, il 20 luglio a Rotella serata jazz con Jeny McPherson. Ghemon sarà il 21 a Montemonaco. Spettacolo il 27 luglio a Pescara di Arquata del Tronto di Alexandra Filotei. Classica tappa al Lago di Gerosa di Comunanza il 6 agosto con la Compagnia dei Folli. Tappa inclusiva ad Esanatoglia con la Compagnia Nando e Maila. Si torna nelle Marche il 18 agosto ad Acquasanta Terme con l'incantevole voce di Chiara Galiazzo. Ultime battute il 25 agosto con Riccardo Tesi e l'Elastic Trio a Osoli di Roccafluvione, il 31 agosto a Force con Petò show 24.