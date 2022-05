OSTRA - Tragico schianto in via dell’Industria a Casine di Ostra dove un giovane centauro ha perso la vita. Si tratta di un 18enne senigalliese che ha perso il controllo del mezzo, la sbandata poi il tragico schianto. Altri veicoli non sono stati coinvolti. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Inutili i soccorsi del 118, subito intervenuto sul posto.

Ultimo aggiornamento: 18:05

