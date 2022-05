A torso nudo e con la testa rasata spaccava gli specchietti retrovisori delle auto in sosta in piena notte

ANCONA - Emergenza sicurezza: le volanti sono intervenute alle prime ore del mattino di oggi, in via XXIX Settembre, in quanto alle 4.15 la Centrale Operativa riceveva la segnalazione di un giovane a torso nudo e la testa rasata, che camminava lungo la via, insieme ad altri ragazzi, danneggiando con i calci gli specchietti retrovisori delle auto in sosta.

APPROFONDIMENTI FALCONARA Due husky vagano stremati sotto il sole sulla Statale Adriatica:...

Portatisi prontamente sul luogo della segnalazione rintracciavano il gruppetto dei tre ed in particolare il giovane, dalla testa rasata, senza maglia indosso, in evidente stato di agitazione, dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, che lo rendeva particolarmente euforico ed eccitato, che aveva colpito due autovetture parcheggiate, danneggiandone gli specchietti.

Condotti in questura per l’identificazione, i ragazzi risultavano essere studenti, di circa vent’anni, domiciliati ad Ancona per motivi di studio, ma senza precedenti di polizia. Valutate le circostanze il ragazzo rintracciato a colpire le autovetture veniva deferito per danneggiamento aggravato e sanzionato per ubriachezza molesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA