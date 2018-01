Blitz nella notte Vandali con i petardi A fuoco un cassonetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Non hanno trovato di meglio nella notte di Capodanno che distruggere un cassonetto dell’immondizia. Un boato e parecchio danni in via Cialdini, vicino ai Tre Pini. Un raccoglitore dei rifiuti è stato distrutto, con ogni probabilità da un petardo, nella notte di bagordi per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo. Certo, se il buongiorno si vede dal mattino (molto presto) in via Cialdini c’è poco da stare allegri. Non hanno evidentemente funzionato molto ordinanze e raccomandazioni che in tutta la provincia hanno puntato a frenare l’utilizzo di botti, principalmente per motivi di sicurezza e poi anche per rispetto degli animali atterriti dal fracasso di petardi e compagnia scoppiettante. Il giro di vite era anche finalizzato ad evitare danni, che nel caso di via Cialdini hanno purtroppo puntualmente presentato il conto.