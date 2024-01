Droga per Capodanno nascosta nelle mutande, arrestato giovane anconetano. Per rifornirsi di cocaina usava il bus. Video e foto

ANCONA - Droga di Capodanno, arrestato un giovane dorico. Per rifornirsi di cocaina usava i mezzi pubblici. Nelle ultime ore del 2023 i poliziotti di Ancona hanno tratto in arresto un 26enne anconetano, colto in flagranza di reato di possesso ai fini di spaccio di un grosso quantitativo di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa condotta dai poliziotti dorici aveva permesso di accertare che il giovane spacciatore, da giorni, era in procinto di rifornirsi di una grossa quantità di droga da spacciare in occasione delle feste dell’ultimo dell’anno.

I pedinamenti

I numerosi pedinamenti svolti nelle ultime settimane dell’anno e, in particolar modo quelli del 30 dicembre scorso, hanno permesso di vedere il giovane spostarsi con l’autobus da casa sua al centro cittadino dove avrebbe dovuto acquistare una partita di cocaina.

La droga nelle mutande

All’esito dell’attività di polizia giudiziaria minuziosamente svolta, gli agenti dell’Antidroga della Squadra Mobile, hanno fermato il giovane nel tardo pomeriggio del 30 dicembre, nei pressi della stazione ferroviaria e, dopo una prima perquisizione eseguita sul posto, gli veniva rinvenuto nascosto negli slip, un involucro di cocaina solida ancora da tagliare.

La perquisizione in casa

L’attenzione investigativa veniva spostata nell’appartamento dell’indagato dove, a seguito di una lunga perquisizione, venivano rinvenuta altra sostanza stupefacente nascosta in un armadio che consolidava i sospetti nei suoi confronti.

In tutto veniva rinvenuta e sequestrata quasi un chilogrammo di hashish ed oltre un etto di cocaina, una piccola quantità di marijuana e 5.350 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento e allo smercio delle droghe.

Gli inconfutabili riscontri probatori emersi, riscontrati a carico del giovane e la gravità delle circostanze, tenuto conto anche di un precedente arresto a suo carico per il medesimo reato, permettevano di eseguire l’arresto in flagranza e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il ragazzo è finito in carcere a Montacuto.