Droga per Capodanno nascostante nelle mutande, arrestato giovane anconetano. Per rifornirsi di coca usava il bus

ANCONA - Droga per Capodanno , arrestato anconetano di 26 anni. Per rifornirsi di cocaina, nascosta poi nelle mutande, usava il bus. L’attenzione investigativa veniva spostata nell’appartamento dell’indagato dove, a seguito di una lunga perquisizione, venivano rinvenuta altra sostanza stupefacente nascosta in un armadio che consolidava i sospetti nei suoi confronti.