Un Capodanno da campioni: Valentino Rossi al bacio, Tamberi a Gradara, Pellegrini e Giunta alle ultime bracciate, Pecco al massimo in Messico

Per Federica Pellegrini e Matteo Giunta il vero Capodanno è in costante ricalcolo percorso: la piccolina, di cui saranno presto genitori, ancora non ne vuole sapere di nascere. Per loro è stato un San Silvestro d'attesa in tutti i sensi ma a giudicare dalla bellissimo pancione di Federica siamo, usando una metafora poco originale (ma è il primo dell'anno, accontentiamoci) veramente alle ultime bracciate.

Fede e Matteo, Capodanno d'attesa