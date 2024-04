Gimbo, senti Barshim: «Lui portabandiera all'Olimpiade? Possibile, rappresenta al meglio l'Italia». Intanto Tamberi rinvia la partenza per il raduno in Turchia: ecco il motivo

L'ultima volta, a Tokyo, finì tra abbracci e lacrime. E una medaglia doppia, d'oro, nella finale olimpica di salto in alto: cose mai viste. Tutto vero in quella pazza estate 2021, una su collo dell'italiano Gimbo Tamberi e l'altra in quella dell'occhialuto Barshim. Oggi, a pochi mesi dall'Olimpiade di Parigi, il campionissimo qatariota (che poi ha anche partecipato al matrimonio pesarese di Tamberi con Chiara Bontempi), nel frattempo anche vincitore dehli ultimi Giochi Asiatici, non ha dubbi: «Gimbo portabandiera per l'Italia alle Olimpiadi? È possibile - ha detto durante la conferenza di presentazione della Diamon League in partenza in Cina, come riporta la Gazzetta - è un grande atleta a rappresenta il meglio per il proprio paese».

Febbre e rinvio del raduno: segno del destino?

Insomma, fosse per lui sarebbe una decisione scontata.

Invece, lunedì, la decisione spetterà ad altri. Intanto Tamberi non se la sta passando benissimo alle prese con la febbre. «Riassunto delle ultime 24 ore: 38 di febbre. Questa notte ho sognato che un mio avversario ha gareggiato e saltato 2.60. Il raduno è stato posticipato di due giorni». E chissà che non sia un segno del destino. Non l'incubo ma il posticipo. Questo sabato doveva partire per la Turchia (ad Antalya, fino al 4 maggio, per prepararsi a Olimpiade ed Europei), lo farà lunedì magari passando per Roma.