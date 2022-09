Medaglie d'oro olimpiche in giacca e cravatta al matrimonio di Tamberi a Pesaro: da Jacobs a Barshim

Un matrimonio d’altri tempi, verrebbe da dire, misurato e garbato, come richiedeva la signorilità di una location da favola come Villa Imperiale di Pesaro, dimora che un tempo fu degli Sforza e dei Della Rovere. Qui, fra stucchi cinquecenteschi e giardini all’italiana, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si sono giurati amore eterno. Stanno insieme da 13 anni, eppure ieri sembravano due adolescenti al primo bacio. Ben 190 gli ospiti presenti: tra questi, una pazzesca concetrazione di medaglie d'oro dell'ultima Olimpiade: Tamberi, ovviamente, ma anche il collega di salto in alto Barshim, il centometrista Jacobs, la campionessa paralimpica Bebe Vio, la medaglia d'oro nella staffetta 4X100 Tortu.