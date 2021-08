Tamberi e Barshim a Losanna, la sfida olimpica si rinnova in piazza

ANCONA - Gimbo Tamberi è in partenza per Losanna, dove mercoledì alle ore 18, in una pedana allestita nella piazza principale della città svizzera, sfiderà ancora Mutaz Barshim e Maksim Nedasekau in una gara di salto in alto che si preannuncia stellare, per la presenza anche di altri grandi campioni. Per il saltatore anconetano sarà il ritorno in gara dopo la conquista, ex aequo con il qatariota, della medaglia d'oro alle recenti Olimpiadi di Tokyo

