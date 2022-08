Tamberi in gara venerdì a Losanna. In Diamond League ritrova Barshim e Woo

LOSANNA - Riparte la Wanda Diamond League con quattro azzurri pronti a tornare in gara nell’appuntamento di Losanna, venerdì sera, al rientro dagli Europei di Monaco. Nell’alto il campione olimpico Gianmarco Tamberi, a pochi giorni dal suo secondo titolo continentale all’aperto, ritrova l’amico-avversario qatarino Mutaz Barshim con cui ha condiviso il successo ai Giochi.

E come l’anno scorso al meeting svizzero per Gimbo sarà la prima uscita dopo aver conquistato l’oro. - Gimbo dunque ricomincia da Losanna, proprio come nella passata stagione, quando tornò a saltare dopo l’oro olimpico di Tokyo. Stavolta si presenta fresco di trionfo a Monaco, dove è diventato il primo atleta della storia a festeggiare due titoli europei all’aperto. Della finale dei Giochi di un anno fa, l’anconetano delle Fiamme Oro sfiderà ancora soprattutto il qatarino Mutaz Barshim, campione del mondo a Eugene, e il coreano d’argento in Oregon, Woo Sang-hyeok, oltre all’ucraino bronzo mondiale Andriy Protsenko e al tedesco campione d’Europa 2018 Mateusz Przybylko. In pedana anche gli statunitensi JuVaughn Harrison e Shelby McEwen, il canadese Django Lovett, il neozelandese Hamish Kerr.