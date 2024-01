Parte un colpo alla festa di Delmastro, ferito il genero di un agente della scorta. Deputato FdI nega: «Non ho sparato io»

Disavventura choc in una festa di Capodanno in provincia di Biella, e i protagonisti - uno direttamente, l'altro indirettamente - sono due esponenti di Fratelli d'Italia, un deputato e un sottosegretario. Il deputato è Emanuele Pozzolo, a cui è partito un colpo dalla sua pistola (una North american arms LR22 regolarmente detenuta): il proiettile ha ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anche lui di FdI.

La festa di Capodanno nel biellese

È la ricostruzione di quanto accaduto ieri notte a Rosazza, nel biellese, paese in cui la sorella di Delmastro, Francesca, è sindaca: quest'ultima, spiega il quotidiano La Stampa, ha affittato la sala di una pro loco per una festa che ha rischiato di finire in tragedia. L'uomo ferito, un 31enne, non è in gravi condizioni e sarebbe già stato dimesso dall'ospedale: sulla vicenda si è però aperta un'inchiesta coordinata dalla locale Procura. Alla festa c'era il sottosegretario Delmastro con la scorta e alcuni familiari, tra cui appunto il 31enne rimasto poi ferito.