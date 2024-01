JESI Hanno anticipato i festeggiamenti del Capodanno con un brindisi che ha dato alla testa gli ignoti che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, hanno spaccato le lanterne semaforiche dell’impianto in Viale della Vittoria, all’incrocio con Viale Papa Giovanni XXIII, a colpi di Moët&Chandon, bottiglia poi lasciata in bella vista sulla strada.

Polizia Locale e reperibilità comunale hanno messo in sicurezza l’impianto, coprendo le lanterne, quella del rosso e dell’arancione - che in caso di pioggia potevano essere oggetto di cortocircuito, e provvedendo anche a mettere in sicurezza il supporto inferiore che tiene l’impianto fisso, risultato non più stabile. L’ipotesi è che dopo aver brindato scolando la bottiglia, qualcuno si sia arrampicato sul semaforo e abbia usato la bottiglia come una mazza.