Lanciava sassi contro i tifosi avversari osimani allo stadio, 19enne jesino punito con il Daspo

ANCONA - Per un anno non potrà accedere a nessuna manifestazione sportiva, il 19enne di Jesi che lanciava sassi contro i supporter della squadra avversaria. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso un Daspo nei confronti del ragazzo che lo scorso 26 novembre durante l'incontro Osimana-jesina nello stadio Diana di Osimo, raccoglieva sassi dalla gradinata e li lanciava contro i tifosi osimani, tentando di oltrepassare la rete divisoria per raggiungerli.

Solo la presenza delle forze di polizia per il servizio di ordine pubblico è riuscita faticosamente a riportare la calma.

Dalle immagini registrate ed estrapolate dalla Polizia Scientifica il tifoso è stato successivamente identificato e deferito all’autorità giudiziari dal commissariato di Osimo a cui è seguito il Daspo con divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio.

La violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro fino a 40.000 euro.