SAN BENEDETTO - Divieto di accesso nelle aree del centro urbano e un foglio di via per aggressione. È il provvedimento emesso dal questore della provincia di Ascoli Piceno, Giuseppe Simonelli, su proposta della Divisione Anticrimine per cinque persone al termine di un'indagine svolta grazie alle testimonianze e ai filmati delle videocamere presenti in centro.

L’aggressione

Quattro cittadini extra comunitari e un italiano erano stati denunciati da due turisti romani per aggressione, causata da futili motivi, la mattina del 12 agosto 2023, e ora sono stati puniti con il provvedimento di divieto di accesso nelle aree del centro urbano ed un foglio di via obbligatorio. Due turisti romani di ventuno e ventiquattro anni, intorno alle 6 del mattino del 12 agosto, dopo aver trascorso la serata alla discoteca 'La terrazza', mentre si stavano dirigendo a prendere l'auto al lungomare, furono aggrediti in viale Buozzi da cinque persone immediatamente identificate dall’equipaggio di una volante del commissariato di pubblica sicurezza, dopo che i due malcapitati erano riusciti ad allertare il 112. Sul posto fu inviata anche un'ambulanza, che trasportò i ragazzi al pronto soccorso di San Benedetto, dove gli furono riscontrate contusioni e lesioni causate da calci, pugni e cinghiate.

Le cinghiate

Ai due romani, dopo aver eseguito gli esami diagnostici, furono praticati anche alcuni punti di sutura, per poi essere dimessi e dichiarati guaribili uno in sette giorni e l'altro in dieci. Quattro aggressori sono stati puniti con il divieto di accesso nelle aree del centro urbano e uno ha ricevuto il foglio di via obbligatorio. Con il provvedimento di divieto di accesso nelle aree del centro urbano il questore ha ordinato ai soggetti di non accedere alla zona centrale e al lungomare di San Benedetto dalle 20 alle 6 di ogni giorno per un anno ciascuno, mentre al destinatario del foglio di via è stato fatto divieto di ritorno a San Benedetto per due anni.