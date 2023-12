Ascoli, controlli durante la Fiera di Natale: trovato hashish a un ragazzo (e nelle siepi). La zona era già nota

ASCOLI Controlli serrati da parte della Polizia Locale di Ascoli Piceno in occasione della Fiera di Natale che si è tenuta ieri (domenica 17 dicembre). Nella zona del centro sono stati sequestrati 15 grammi di hashish trovati, rispettivamente, a un 27enne ascolano e in una sterpaglia già suddivisa in dosa.

Il provvedimento

Il giovane è stato denunciato alle autorità competenti. Nella zona dell'intervento, in passato, erano stati segnalati episodi di consumo e spaccio.