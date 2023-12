Fermo, l'autobus per la gita dell'asilo ha le gomme troppo usate e le uscite di sicurezza bloccate: maxi multa, deve arrivarne un altro

FERMO - L'autobus per trasportare i bambini dell'asilo ha le gomme troppo usate (e danneggiate) e le uscite di sicurezza bloccate: maxi multa, deve arrivarne un altro per conitnuare il servizio.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Fermo, verso le 11 del 14 dicembre scorso, ha controllato, al terminal, un autobus che, poco prima, aveva effettuato il trasporto di una scolaresca di una scuola dell’infanzia proveniente dall’entroterra fermano.

Il servizio era stato destinato, per la circostanza, al trasporto in regime di “noleggio con conducente”, ed i poliziotti hanno trovato diverse anomalie ai dispositivi di equipaggiamento. Il conducente veniva sanzionato amministrativamente a causa della presenza di lesioni al battistrada e tagli sulla carcassa degli pneumatic e per il malfunzionamento delle uscite di sicurezza che in caso di pericolo non si sarebbero aperte, Inoltre mancavo i “martelletti frangicristalli”. Vista la situazione di pericolo per i bambini e bambine che avrebbero dovuto utilizzare il veicolo per tornare a scuola dopo la gita, l’azienda di trasporti faceva arrivare un altro autobus che, dopo essere stato controllato scrupolosamente dai poliziotti, risultava essere idoneo per essere utilizzato per il viaggio di ritorno in sicurezza presso il loro asilo.