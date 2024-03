L'Osimana sorride a metà: ridotta la squalifica del Diana da 18 a 6 mesi. Il comunicato del club

OSIMO Ritrova parzialmente il sorriso l'Osimana che, in seguito ai fatti di Massa Martana-Osimana di Coppa Italia, si è vista ridurre la squalifica dello Stadio Diana. Non più 18 mesi come da precedente sentenza bensì 6 dopo il ricorso presentato nei giorni scorsi.

La nota del club

"L’USD Osimana comunica che in data odierna si è svolta l’udienza per il ricorso presentato dalla società giallorossa a seguito della sanzione combinata dal giudice sportivo dopo i fatti di Massa Martana. All’USD Osimana, difesa dall’avvocato Mattia Grassani, è stata ridotta la sanzione. La squalifica del “Diana” e partite da disputare a porte chiuse in campo neutro sarà fino al 30 Agosto 2024 (invece che il 31 agosto 2025). Rimangono valide le sanzioni individuali combinate ai singoli atleti Bellucci, Bambozzi e Riccardo Fermani e l’ammenda di €5.000".