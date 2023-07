Come uscire con eleganza dall'auto? Il 'trucco' di Lady Diana spopola su TikTok: «Ecco come faceva» VIDEO

La defunta Diana Frances Spencer, principessa del Galles, è diventa un esempio di stile ed eleganza, virale su TikTok. Un piccolo gesto e trucco per uscire dall'automobile con classe è ciò che l'ha resa così in voga sul social.

A contribuire al successo e alla diffusione di questa skill è stata l'istruttrice di galateo Katarina che ha ottenuto quasi 20 milioni di visualizzazioni per aver condiviso con gli altri utenti come Lady Diana era solita abbandonare una vettura per dirigersi a incontri istituzionali.

Lady Diana, il trucco di stile

L'istruttrice di galateo ha spiegato che la principessa Diana aveva diversi trucchi per evitare l'attenzione indesiderata dei paparazzi: «Uno di questi era coprirsi sempre la scollatura con la pochette quando scendeva da un'auto.

Mentre la maggior parte di noi probabilmente non sarà mai perseguitata dai paparazzi, c'è chi ancora trova il trucco molto utile per uscire elegantemente da un'auto, specialmente quando indossano abiti più scollati.

Le mosse di Diana

Il trucco, inoltre, vede anche alcune mosse precise annesse, come, ad esempio, quella di ruotare contemporaneamente le gambe chiuse per evitare inconvenienti e uscire prima con la parte inferiore del corpo che con quella superiore.