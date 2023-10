Auto a fuoco a Porto Sant'Elpidio, l'intervento dei vigili del fuoco: mezzo completamente distrutto

PORTO SANT’ELPIDIO - Allarme questa sera (19 ottobre) in via Gramsci a Porto Sant'Elpidio , la strada che collega il lungomare a via Mameli dove un tempo si trovava il passaggio a livello. Un’auto alimentata a metano è andata fuoco e sul posto sono corsi i vigili del fuoco sia di Fermo che di Civitanova. La via stata subito messa in sicurezza e non si sono registrati particolari problemi. Indagini in corso, dovrebbe trattarsi di cause accidentali forse legate all’impianto elettrico della vettura. Il traffico è stato deviato sul lungomare.