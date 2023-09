Un'auto e una bici vanno a sbattere a Bellocchi: coinvolta anche una giovane 17enne nell'incidente

FANO Nuovo incidente stamattina (7 settembre) alle 8.15 a Bellocchi, sulla rotatoria di via 26esima strada e via prima strada: coinvolte, con feriti, auto e bici. All’arrivo della pattuglia di polizia Locale i veicoli erano stati già rimossi e la ragazza che era in sella alla bici era già stata trasportata al pronto soccorso dal 118.



La dinamica

Coinvolti un autoveicolo Seat Ibiza condotto da una cittadina rumena classe ‘77 residente a Fano e una ciclista di 17 anni, fanese, sempre residente a Fano, trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Fano. Secondo una prima ricostruzione l’auto transitava in via 26esima strada in direzione nord, giunta alla rotatoria si è immessa andando a sbattere con la parte destra della bicicletta facendolo rovinare sulla strada.