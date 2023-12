Ancona, scontro tra auto e motorino: due ragazzi all'ospedale. Paura nel pomeriggio

ANCONA Attimi di paura oggi pomeriggio (20 dicembre) ad Ancona in via Gervasoni dove si sono scontrati uno scooter e un'automobile. In ospedale, trasportati dalla Croce Gialla, i due ragazzi che erano a bordo del motorino.

L'intervento

Sul posto anche la Polizia Locale e l'Automedica per scongiurare intralci alla circolazione.