GROTTAMMARE - Grande paura, nel tardo pomeriggio, per l’investimento di un bambino in via Ponza. Il minore, di 4 anni, di origini straniere, si trovava a transitare con i propri genitori lungo l’arteria che costeggia la ferrovia e si sviluppa parallela al lungomare, quando, per motivi ancora da definire, è sfuggito al controllo della mamma ed è rimasto investito da un’auto che percorreva la carreggiata, alla guida un uomo del posto. Subito si è temuto il peggio, tanto che sono stati allertati i soccorsi che hanno raggiunto il luogo dell’incidente. Gli operatori del 118 hanno subito condotto il piccolo al Madonna del Soccorso dove, dopo le prime cure è stato costatato che il bambino non era in pericolo di vita, ma al fine di compiere accertamenti approfonditi e poter escludere ogni tipo di complicazione il piccolo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Salesi di Ancona.

Sul posto 118 e carabinieri

Attimi di terrore per la madre che ha visto il proprio figlioletto prima sfuggirgli di mano poi essere investito sotto i propri occhi, il tutto in una manciata di secondi e sentirsi impotente nel poterlo proteggere. Angoscia e tanta paura anche se non è mai stato in pericolo di vita e subito è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio dorico. Quindi momenti di grande concitazione sul luogo dell’incidente dove sono intervenuti oltre agli operatori del 118 anche gli uomini del comando dei Carabinieri di Grottammare al fine di definire le dinamiche dell’incidente e ricostruire il sinistro. I presenti che si sono radunati sul luogo dell’incidente, inizialmente anche per aiutare la madre che si è ritrovata con il bambino riverso a terra, hanno cercato di rassicurare la donna investita dal panico. La paura è stata grande vista la tenera età del bambino e inizialmente si era temuto per il peggio ma i sanitari hanno cercato di tranquillizzare la madre del piccolo visto che la situazione non era grave.