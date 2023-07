Investito da un'auto mentre attraversa la strada: incidente choc per un bimbo di 10 anni

FALCONARA - Stava attraversando la strada quando è stato urtato da un’auto. Incidente choc nel pomeriggio a Falconara, dove un bambino di dieci anni è stato investito lungo via Matteotti. Il conducente dell’auto si è subito fermato per allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente il 118, insieme ad una pattuglia della polizia stradale di Senigallia che si è occupata di rilevare l’incidente e gestire il traffico. Il bambino è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Salesi con un codice di media gravità.