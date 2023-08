Che paura a Civitanova: un'auto si ribalta colpendone altre tre in sosta. Feriti gli occupanti

CIVITANOVA – Paura in strada. Un'auto si è ribaltata poco prima dell’alba colpendo tre macchine parcheggiate. È successo in via Montello, nella zona sud di Civitanova.

Feriti gli occupanti

Feriti in maniera lieve i due occupanti della macchina. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.